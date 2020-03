José Mourinho vai dar treinos pela internet

José Mourinho vai começar a treinar os seus jogadores à distância, já a partir de amanhã. Até ao momento o plantel do Tottenham tem trabalhado em casa, cada um por si, seguindo as indicações do clube, mas, segundo o jornal 'The Sun', o treinador português quer passar a fazer sessões em direto pela internet, de modo a que os spurs estejam a postos quando as competições forem retomadas.





Até então cada futebolista ia recebendo instruções periodicamente para se manter em forma, mas a partir de agora é Mourinho quem vai liderar o processo à distância. O técnico vai contactar cada um deles e dar indicações em vídeo, pela internet, como se de um treino de conjunto se tratasse.Além das sessões de vídeo, os jogadores vão continuar a fazer outro tipo de trabalho físico, enquanto que os lesionados vão prosseguir o programa de recuperação definido para cada um.