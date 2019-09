Jovem de 16 anos motiva queixa do WBA na FIFA contra o Barcelona

O WBA estará a ponderar avançar com uma queixa na FIFA contra o Barcelona, devido à forma como os catalães agiram no processo de 'captura' do jovem avançado inglês Louie Barry, de 16 anos. Segundo o 'Daily Express', os ingleses entendem ter direito a receber 261 mil euros (a verba definida pela FIFA para estes casos), algo que ainda não receberam, nem mesmo após insistência através de correspondência entre as equipas jurídicas de ambos os clubes. Aliás, segundo o mesmo diário, os catalães nem sequer responderem a qualquer email dos ingleses...