Jovem diz ter sido violada e filmada por jogador da Premier League: «Ele cobriu-se com a almofada...»

Uma mulher contou ao 'Daily Mail' que foi violada há 8 anos por um futebolista, que hoje joga na Premier League. Na altura tinha 19 anos e tudo aconteceu em casa e na sua cama.O futebolista tê-la-á atacado durante uma festa. Ela diz que nunca o tinha visto antes e que nunca mais o encontrou pessoalmente.Na altura a jovem frequentava a universidade e partilhava a residência com outros estudantes, que frequentemente faziam festas em casa. Mas naquela noite foi diferente. Chegaram amigos dos amigos, incluindo o futebolista em questão, que era então um jovem promissor de uma academia de elite."As pessoas estavam a beber. Eu bebi apenas um vodka duplo, naquela fase da minha vida não aguentava muito a bebida. A dada altura estavam três pessoas no meu quarto: eu, ele e uma miúda que partilhava casa comigo. A porta estava aberta. A minha colega saiu do quarto e eu disse 'não feches a porta' porque não ia acontecer nada, eu não queria ter relações sexuais. A partir daquele momento as coisas ficaram confusas na minha cabeça, mas lembro-me perfeitamente de fazer aquele comentário sobre a porta."A jovem suspeita ter sido drogada pelo futebolista. "Lembro-me de a minha companheira voltar ao quarto e perguntar 'o que se passa?' Ele cobriu-se com a almofada e abriu a porta. Fiquei surpreendida por a porta ter sido fechada."A companheira da jovem soube depois que o futebolista gravou um vídeo da alegada violação, que partilhou entre os participantes da festa. "Eu estava na cama, sem conseguir mexer-me. O meu vestido estava amarrotado, mas ainda o tinha no corpo. Naquele momento não entendi bem o que aconteceu."A jovem diz que nunca chegou a ver o vídeo. "Não sei exatamente o que é que ele partilhou. Por um lado gostava de o ter visto, pelo menos teria provas do que aconteceu. Não creio que tivesse ideia do que estava a acontecer."O caso nunca foi reportado às autoridades, por medo. "Honestamente, por que iria à polícia agora, quando sei o quão difícil é sequer entrar na procuradoria geral? Se chegasse a tribunal, seria completamente aniquilada por um qualquer advogado. O sistema não protege as vítimas de violência sexual. Que outros crimes são reportados e as vítimas são logo consideradas mentirosas?"A mulher, que contou o sucedido ao seu atual namorado, referiu também que vê frequentemente o seu agressor na televisão, em jogos da Premier League.