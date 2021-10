Jürgen Klopp: «O resultado é de loucos»

Jürgen Klopp, treinador do Liverpool, ficou surpreendido com o facto de a sua equipa ter vencido por 5-0, em pleno Old Trafford.





"O que posso dizer? Se esperava isto? Não. O que fizemos no último terço do terreno foi de loucos. Pressionámos alto, recuperámos várias bolas e marcámos grandes golos. Começámos muito bem e depois do quinto pedi aos jogadores para gerirem a partida e o esforço. Até para não sofrermos mais lesões", começou por dizer o técnico alemão no final do encontro.James Milner e Keita saíram lesionados, sendo que Klopp insistiu na surpresa: "O resultado é de loucos. Perguntei se já tínhamos conseguido algo semelhante, ao longo da história, e disseram-me que não, por isso vai ser complicado para o United digerir. Os jogadores fizeram algo de extraordinário. Foi fantástico, mas não celebrámos feitos loucos, porque respeitámos o adversário."