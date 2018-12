Juan Mata: «Agradeço a Mourinho pelos troféus que conquistámos juntos»

Juan Mata agradeceu publicamente a José Mourinho pelo tempo que passaram juntos - o espanhol foi treinador pelo português no Chelsea e mais recentemente no Manchester United - , isto depois da saída do técnico de Old Trafford."Obviamente foi uma semana diferente com a mudança de treinador e gostava de agradecer a José Mourinho pelos troféus que conquistámos juntos e desejar-lhe sorte para o futuro", escreveu o médio no seu blogue.Mata falou ainda sobre o novo ciclo que se iniciou nos red devils, mostrando motivação máxima para enfrentar o resto da temporada: "Solskjaer é o nosso novo treinador e não podíamos ter começado melhor este seu regresso ao clube. Foi uma vitória convicente diante do Cardiff e vai aumentar a motivação para este final de ano e início de 2019. É o momento de estarmos otimistas, de olharmos em frente e continuar a trabalhar para escalar na classificação. Estamos muito entusiasmados e os nosso fãs merecem muito".