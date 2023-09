Julen Lopetegui revela que chorou no 'adeus' ao Wolves

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O espanhol Julen Lopetegui, de 57 anos, abordou pela primeira vez a saída do Wolverhampton. Fê-lo aos microfones do 'The Athletic' e não deixou nada por dizer.

"Não foi fácil para mim. Tive muita pena... Lembro-me de ver muitos dos funcionários a chorar. E eu também... O ambiente que criámos no Wolves em tão pouco tempo foi algo de muito especial. E recordo isso com muita tristeza", registou.

Questionado sobre os motivos que levaram ao 'divórcio', Lopetegui chutou para canto: "Essa pergunta é para o clube, não para mim. Eles têm as suas razões e eu tenho de as respeitar."