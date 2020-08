Jurgen Klopp e o final da carreira: «Vou perguntar a mim mesmo se sinto falta do futebol»

Jurgen Klopp termina contrato com o Liverpool em 2024 e não pensa treinar nenhuma equipa logo depois disso. O treinador alemão, que conduziu os reds à conquista da Liga dos Campeões e do título na Premier League, revelou em declarações ao site alemão ' Sport Buzer' que pretende descansar durante um ano.





"Vou tirar um ano sabático e perguntar a mim mesmo se sinto falta do futebol. Se a resposta for negativa, aí será o fim do treinador Jurgen Klopp", admitiu o técnico."Quando deixar de ser treinador, há uma coisa que não vou sentir saudades: da tensão brutal antes de cada jogo", acrescentou.Não obstante já ter traçado os planos para o futuro, Klopp está preocupado com a temporada que aí vem. "Todo o clube está ansioso para que chegue a nova época. Queremos continuar a ser uma equipa incómoda. Não vamos defender títulos, queremos novos trodéus. Estamos apenas no início das nossas conquistas."