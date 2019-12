Jurgen Klopp sobre o Flamengo: «Sei que ganharam a Libertadores...»

Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, pouco ou nada sabe sobre o Flamengo de Jorge Jesus, equipa que pode vir a defrontar na final do Mundial de Clubes, na qualidade de campeão europeu. O técnico diz que está mais preocupado com o Bournemouth, próximo adversário dos reds na Premier League."Sei que ganharam a Taça Libertadores, conheço alguns jogadores, mas é o mesmo conhecimento que tenho de uma equipa que defrontamos pela primeira vez na Liga dos Campeões três ou quatro dias antes do jogo", explicou Klopp depois da, de Marco Silva."Neste momento seria uma vergonha saber mais sobre qualquer equipa brasileira do que sobre o Bournemouth. Vamos estar preparados, mas não tenho a certeza se os vamos defrontar", acrescentou o técnico da equipa que lidera a Premier League.A estreia do Liverpool no Mundial de Clubes, que se disputa de 11 a 22 deste mês, no Qatar, será contra o vencedor do encontro entre Monterrey, do México, e quem passar do duelo entre Al Sadd (Qatar) e Hienghène Sport (Nova Caledónia).