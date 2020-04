Kasper Schmeichel: «Adorava o Clattenburg. Não tinha problemas em mandar-te f...»

Normalmente a ideia que temos do futebol inglês e da sua arbitragem é que tudo é feito de uma forma bastante cordial, mas na verdade não é bem assim... Pelo menos a julgar por aquilo que diz Kasper Schmeichel, atual guarda-redes do Leicester, que em declarações ao podcast de Peter Crouch assumiu ter saudades de um juiz que não tinha papas na língua.





"Adorava o Mark Clattenburg. Não brincava. Era capaz de te dizer 'vai-te f...' se te pusesses a dizer 'm...'", atirou o dinamarquês, numa conversa com Crouch na qual falou ainda da famosa rotina pré-jogo de Jamie Vardy, que envolvia beber três latas de bebida energética e dois cafés: "Bem, ele já se deixou disso, mas na altura era uma tradição e funcionava. Lembro-me que nunca punha os pés no ginásio. No treino por vezes não acertava uma bola, mas no jogo ligava-se à ficha e fazia a sua 'cena'".