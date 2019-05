Kepa recusou aceitar ordens de Sarri e reconhece: «Não tenho orgulho no que fiz»

Absolutamente inacreditável foi o mínimo que se disse daquilo a que se assistiu nos instantes finais do prolongamento do Chelsea-Manchester City, em fevereiro. Com o aproximar do apito para os penáltis, Maurizio Sarri foi ao banco buscar Willy Caballero para defender o desempate dos onze metros - isto depois do espanhol ter apresentado algumas queixas -, mas Kepa não parece ter achado muita piada e recusou-se a deixar o terreno de jogo . A situação assumiu contornos ainda mais insólitos logo depois, quando o próprio técnico explodiu e até ameaçou retirar-se do terreno de jogo. Agora à distância, o jovem guarda-redes admite que aprendeu a lição."Foi notícia em todo o mundo. Toda a gente falava disso e falava mal. Foi algo que fiz no calor do momento. Não tenho orgulho daquilo. Mas aprendi muito com tudo e ainda aprendo. Agora preciso de seguir em frente. Todos fazemos erros. Aceitei o que o treinador disse e a multa aplicada pelo clube. E quando não joguei na partida seguinte torci pelo Willy e pela equipa o máximo que pude", lembrou ao 'Daily Mail'.