Kiko Casilla arrisca 12 jogos de suspensão por racismo

O guarda-redes Kiko Casilla, do Leeds United, pode ser suspenso entre 8 a 12 jogos pela Federação Inglesa de Futebol (FA), depois de ter sido acusado por insultos racistas a Jonathan Leko, do Charlton, no duelo entre as duas equipas relativo à 9.ª jornada do Championship, realizado a 28 de setembro.

O guardião espanhol de 33 anos, que jogou no Real Madrid entre 2015 e 2018, aguarda a decisão final da FA que, segundo a imprensa britânica, deverá ser conhecida na próxima semana. Jonathan Leko terá comunicado ao árbitro os insultos que lhe foram dirigidos por parte de Kiko Casilla e o juiz incluiu o testemunho do jogador do Charlton no relatório oficial do encontro, fato que desencadeou uma investigação por parte da FA. O organismo que rege o futebol inglês ouvi os dois jogadores envolvidos e obteve respostas contraditórias: Casilla negou os insultos e Leko manteve a sua versão inicial.

Perante os casos de racismo que têm sucedido nos últimos meses, a posição da FA deverá mesmo passar por punir de forma severa este tipo de comportamentos e, caso se confirme o castigo de 12 jogos, Kiko Casilla só poderá voltar a defender as redes do Leeds, orientado por Marcelo Bielsa, nas primeiras jornadas de 2020.