Klopp: «Acho que hoje ninguém conseguiria parar Mané, Salah e Diogo Jota»

Jurgen Klopp era um treinador muito feliz após a goleada do Liverpool sobre a Atalanta (5-0) na Liga dos Campeões. O técnico sublinhou o papel da sua equipa, principalmente do trio da frente, composto por Mané, Salah e Diogo Jota.





"O mérito é dos jogadores. Foi difícil para quem jogou contra nós esta noite. Acho que ninguém conseguiria defender contra o Mané, o Salah e o Diogo Jota. Este resultado não teve a ver com as tácticas ou o nosso sistema de jogo, teve a ver com a equipa", afirmou o técnico, à BT Sports.