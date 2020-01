Klopp: «CAN em janeiro é uma catástrofe para nós»

Jürgen Klopp mostrou-se bastante descontente com a decisão da CAF em voltar a mudar a data de realização da CAN , ao passar a edição de 2021 para o período entre janeiro e fevereiro. Na ótica do técnico do Liverpool, esta decisão da Confederação Africana não só penaliza os clubes, como também poderá fechar as portas aos próprios jogadores africanos."Não poderia ter maior respeito pela CAN, pois é uma prova da qual gosto bastante. Mas torna-se num óbvio problema termos um torneio a meio da temporada. A CAN voltar a janeiro para nós é uma catástrofe. Não ajuda os jogadores africanos. Claro que não vamos vencer o Sadio [Mané], o Mo [Salah] ou o Naby [Keita] por causa desta prova, mas se tivermos de tomar uma decisão relativamente a contratar um jogador esta será uma questão a pesar bastante, porque antes de começar a temporada já saberás que não poderás ter um jogador durante quatro semanas. É um processo normal e enquanto clube tens de pensar nestas coisas. Não ajuda os jogadores, obviamente. Mas estas decisões são tomadas sem questionar jogadores ou treinadores. É apenas uma decisão...", disse esta sexta-feira em conferência de imprensa o técnico alemão.Lembre-se que a CAN conheceu na sua última edição uma mudança de data, ao ser realizada entre junho e julho. Na altura essa alteração chegou a ser vista como definitiva, mas ao que parece a CAF decidiu que a melhor data é mesmo durante o inverno.