Klopp deixa 'farpa' ao Barcelona: «Se me disserem que não tenho dinheiro eu não gasto nada»

Jürgen Klopp não entende o porquê de o Barcelona poder investir quase 'sem fim' quando não dispõe desse dinheiro e se trata de um clube muito envididado neste momento. O treinador do Liverpool criticou abertamente a política de gestão dos catalães."Não a entendo por vários motivos. Se me disserem que não tenho dinheiro, então não gasto nada. Aconteceu-me duas vezes com meu cartão de crédito, felizmente isso foi há alguns anos. Estou a olhar para esta questão com um adepto de futebo e não o entendo", deixou claro em declarações à revista 'Kicker', dando o exemplo do perigo que o emblema cujo presidente é Joan Laporta corre."O único clube que conheço que vendeu o estádio e outros direitos antecipadamente foi o Borussia Dortmund. O Aki Watzke [CEO do clune] teve de chegar no último segundo e salvar tudo. E não sei se há um Aki Watzke no Barcelona", reiterou Klopp.