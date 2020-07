Klopp e a decisão do TAS sobre o Manchester City: «Não foi um bom dia para o futebol»

Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, comentou a decisão do Tribunal Arbitral do Desporto, que anulou a decisão da UEFA sobre a suspensão do Manchester City das provas europeias por dois anos, por incumprimento do fair play financeiro. O treinador considerou que "ontem não foi um dia bom para o futebol".





"Do ponto de vista pessoal, fico feliz por o Manchester City poder disputar a Liga dos Campeões na próxima época, porque com 12 jogos a menos acho que poucos poderiam fazer-lhes frente na Premier League", começou por dizer o técnico dos reds, já campeão."Não desejo nada de mal a ninguém, mas ontem não foi um dia bom para o futebol. O fair play financeiro é uma boa ideia e existe para proteger as equipas e a competição; os clubes têm de ter a certeza que o dinheiro que estão a gastar vem dos locais certos", prosseguiu."Eu venho da Alemanha e lá o sistema é diferente, as equipas não têm donos por isso, enquanto se mantiverem assim, não haverá esse problema. Sabe-se de onde vem o dinheiro", concluiu.