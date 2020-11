Klopp e a noite em que ser eliminado da Champions não era a maior derrota: «Fui um idiota»

Jurgen Klopp não consegue esquecer o dia em que o Liverpool foi eliminado da Liga dos Campeões na época passada ante o Atlético de Madrid. Naquela noite fria de Anfield, os reds perderam por 3-2, já no prolongamento, e caíram nos oitavos de final. Klopp ficou irritado, mas logo percebeu que não era propriamente por ter sido eliminado.





"Recordo-me que jogámos contra o Bournemouth a 7 de Março e que tínhamos 25 pontos de vantagem na liderança da Premier League, uma grande diferença. O City jogou no dia seguinte contra o United e perdeu. Quando acordei na segunda-feira, já tinha saído a notícia de que Madrid tinha encerrado as escolas e as universidades. Tínhamos um jogo importantíssimo da Liga dos Campeões contra o Atlético e iam vir 6.000 adeptos espanhóis para vê-lo. Não fazia sentido nenhum", assegura Klopp, no documentário ‘The End of the Storm’.O técnico alemão lembra-se bem das horas que antecederam o encontro de Anfield. "Era uma noite muito complicada para jogar uma partida de futebol, para pedir aos jogadores que fizessem tudo o que fosse possível para ganhar, quando ninguém sabia o que iria acontecer no dia seguinte", explica. Jogámos, foi um grande jogo, mas perdemos e fomos eliminados. Recordo que estava muito aborrecido pela forma como jogou o Atlético Madrid mas, cinco minutos mais tarde, depois da entrevista, disse para mim próprio: ‘és um idiota. Estás preocupado por perder um jogo de futebol quando o mundo está a passar pelo momento mais difícil que alguma vez teve de enfrentar".