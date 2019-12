Klopp e a saída de Marco Silva: «Tenho a certeza que não é culpa dele»

O técnico do Liverpool, o alemão Jürgen Klopp, lamentou esta sexta-feira a saída de Marco Silva do comando do Everton, vizinho e rival histórico dos reds, considerando que o português é um "excelente treinador".

"Lamento a situação. Desde que estou em Inglaterra, o Everton, como todos sabemos, é um clube ambicioso, com uma grande história. O Marco [Silva] é 100% um excelente treinador. Tenho a certeza que não é culpa dele, mas o Everton decidiu que precisava de mudar. Essa é a posição de um treinador e nós todos percebemos isso", disse Klopp, em conferência de imprensa.

Marco Silva, recorde-se, foi na quinta-feira despedido pelo Everton, um dia depois da derrota por 5-2 precisamente no estádio do rival da cidade, o campeão europeu Liverpool. Um desaire que levou a direção do clube liderado por Farad Moshiri e Bill Kenwright a avançar para a decisão de prescindir dos serviços do técnico luso.