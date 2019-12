Klopp e o triunfo sobre o Wolverhampton: «Foi uma grande luta»

O Liverpool venceu este domingo o Wolverhampton por 1-0 em partida da 20.ª jornada da Premier League e continua sem qualquer derrota na liderança da Premier League.

No final do encontro, o treinador dos reds admitiu as dificuldades impostas pelo adversário e disse compreender as críticas da equipa de Nuno Espírito Santo às decisões do VAR no final da primeira parte, nomeadamente o golo anulado a Pedro Neto.





"Jogamos para fazer grandes exibições, ter sucesso e ser os melhores em campo. Os wolves estão habituados a um ritmo elevado de jogos e fizeram algumas mudanças. Na 1.ª parte estivemos bem, controlámos o jogo e imagino que não estivessem contentes com as decisões do VAR, mas nós não tivemos nada a ver com essas decisões", disse Jurgen Klopp."Na 2.ª parte eles mudaram um pouco e não tivemos grande capacidade para reagir. Foi uma grande luta hoje", acrescentou o treinador alemão.

Confrontado com a atuação do VAR no encontro de Anfield, sobretudo no final da primeira parte, Klopp considerou que as decisões devem ser tomadas mais rapidamente.



"Não é bom os jogadores terem de esperar tanto tempo e eu preferia que os árbitros fossem ao ecrã. Penso que na primeira situação [golo de Mané] iria ajudar. Se pensas que é fora de jogo, demora sempre um pouco, mas em caso de possível mão na bola poderia ser mais rápido. É assim em Inglaterra e também já estivemos do outro lado. Estas coisas acontecem e ninguém gosta", sublinhou.