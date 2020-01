Klopp elogia Wolverhampton: «São uma equipa muito diferente»

O Wolverhampton pode ter perdido diante do Liverpool por 2-1, mas voltou tal como na primeira volta a dar muito trabalho aos líderes da Premier League. A vitória surgiu apenas nos minutos finais e Jürgen Klopp não deixou de elogiar a forma como os pupilos de Nuno Espírito Santo se apresentaram em campo.





"Foi uma grande vitória. O Nuno está a fazer um trabalho muito bom. São uma equipa muito diferentes de grande parte das que estão aqui, porque usa o campo a toda a largura. Estivemos bem, mas se travas o Adama Traoré por dentro, ele vai para fora e daí surge o cruzamento para o Raúl Jiménez... Marcaram esse golo e depois disso foram mais uns 10 minutos loucos. Voltámos a ter o controlo, algo que é importante. As chances que tivemos foram incríveis, várias no um para um com o guarda-redes, mas não conseguimos marcar", começou por dizer, à BT Sport.Até que Roberto Firmino surgiu no filme.. "Há momentos que nos ajudam, como o do Bobby Firmino... Não entrámos em pânico, mas estávamos no espírito que queria que estivéssemos quando abrimos o marcador. O decurso do jogo tem influência em cada jogador em campo. Uns conseguem ver uma chance, o espaço, mas outros não. É essa a história do jogo. Há muito a aprender da nossa parte, mas sabemos que defendemos muito bem. Todos trabalhraam no duro e estou muito orgulho dos rapazes. Foi incrível",Quanto ao título, Klopp coloca a euforia na gaveta: "Só acaba quando acaba, nunca antes. Por isso, por que razão vamos pensar nisso? É seguir em frente, que isto é difícil o suficiente. Temos de encontrar soluções para os jogos que temos pela frente"