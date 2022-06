Klopp empolgado com novo reforço e destaca "fome e vontade": «Darwin é um jogador maravilhoso»

Jürgen Klopp mostrou-se contente com o novo recruta do plantel e também o jogador mais caro da história do Liverpool. Para o treinador dos reds, o uruguaio é "um jogador maravilhoso"."Esta é uma super notícia", começou por dizer ao site dos vicecampeões da Europa, comentando a chegada do futebolista, de 22 anos."Darwin é um jogador maravilhoso. Já é muito bom, mas tem muito potencial para ficar ainda melhor. É por isso que é tão empolgante para ser honesto. A sua idade, a sua vontade, a sua fome de ser ainda melhor do que é atualmente, tal como a sua crença no nosso projeto e no que queremos fazer como clube", reiterou o alemão.Klopp assumiu que a felicidade é partilhada. "Ele está tão animado por nós quanto nós por ele, o que contribui para um ótimo relacionamento, o que sucede quando aprecias os pontos fortes um do outro. Esse é certamente a situação aqui. Ele acha que combinamos com ele e acreditamos que ele encaixa bem em nós. Vamos fazer isso. Ele tem todas as caraterísticas que procuramos. Pode definir um ritmo, traz energia, pode ser perigoso na área e nas áreas. Ele é agressivo e dinâmico nos seus movimentos", garantiu.