Klopp: «Era difícil melhorar a nossa equipa, mas o Diogo Jota está a consegui-lo»

Jurgen Klopp não podia estar mais satisfeito com o arranque de Diogo Jota no Liverpool. Esta sexta-feira, o técnico dos reds voltou a deixar elogios ao português.





"É verdade que se adaptou muito bem ao Liverpool, isso é verdade. Não podemos jogar com o nosso tridente habitual no ataque durante a época inteira e Jota é muito importante para nós. Tenho que reconhecer que era difícil melhorar a nossa equipa, mas parece que ele consegue fazer isso e estou muito feliz", afirmou o técnico na conferência de imprensa de antevisão ao jogo deste sábado com o Brighton.