Klopp: «Esperaremos pelo Van Dijk como uma boa mulher espera o marido que está na prisão»

A grave lesão do indiscutível Virgil van Dijk abalou o Liverpool mas o treinador Jurgen Klopp conseguiu, bem ao seu jeito, começar a motivar desde já o influente internacional holandês.

"Estamos aqui para ele. Ele sabe isso e sabe que vamos esperar por ele como uma boa mulher espera pelo marido quando ele está na prisão. Pelo meio vamos fazer tudo para lhe facilitar a vida da melhor forma possível", revelou ao site oficial do clube.

O departamento médico do clube inglês rejeita prognósticos sobre um regresso à ação do central, algo que o treiandor dos 'reds' reiterou: "Não queremos colocar prazos nestas coisas. Sabemos que vai estar fora durante algum tempo, porque cada jogador reage da sua maneira à recuperação."

"Estamos ao lado dele e sentimos o que ele sente, porque grande parte de nós já esteve na mesma situação. E sabemos que é uma porcaria sofrer uma lesão destas", rematou.

Recorde-se que Van Dijk sofreu uma lesão nos ligamentos do joelho direito, no dérbi com o Everton, no passado sábado, e vai ser operado, desfalcando o campeão inglês durante vários meses.

"O Liverpool FC pode confirmar que Virgil van Dijk será operado à lesão contraída no joelho, durante o empate (2-2) de sábado, com o Everton. O defesa central lesionou os ligamentos do joelho, na sequência de um incidente envolvendo o guarda-redes Jordan Pickford, aos seis minutos, em Goodison Park", pode ler-se na página oficial dos 'reds' na Internet.