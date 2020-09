Klopp explica contratação de Diogo Jota: «Esta geração portuguesa é inacreditável»

Jürgen Klopp mostrou-se rendido às capacidades de Diogo Jota, extremo que o Liverpool contratou ao Wolverhampton por 50 milhões de euros. O treinador alemão destacou a versatilidade do internacional português, que considera ser um dos principais destaques de uma grande geração de jogadores lusos.





"Meu Deus, são tantas razões! Dá-nos muitas opções. Tem 23 anos e está longe de ser um produto acabado, tem ainda muito potencial. Tem velocidade, combina com os colegas, defende, pressiona... Isso torna-o imprevisível e dá-nos verdadeiras opções pelo facto de poder jogar nas três posições da frente num 4x3x3 ou nas duas alas se jogarmos com quatro médios. E tem algo natural para o nosso estilo, como a vontade. Faz parte desta geração inacreditável de jogadores portugueses, com muitos futebolistas bastante talentosos. Vimos o último jogo da seleção Portugal... verdadeiramente impressionante. Por isso, estou muito feliz por tê-lo aqui", começou por dizer o técnico dos campeões ingleses ao site do clube.