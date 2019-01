Klopp ficou rendido a Rafael Camacho por causa de um... desarme

O desarme de Rafael Camacho que deixou Klopp rendido O desarme de Rafael Camacho que deixou Klopp rendido

Depois de ter visto Jürgen Klopp 'vetar' a sua saída para o Sporting no início do mercado de inverno, Rafael Camacho parece estar apostado em mostrar ao técnico alemão do Liverpool que tomou a decisão certa ao mantê-lo nos reds. Estreou-se este sábado na Premier League, numa vitória por 4-3 sobre o Crystal Palace , num jogo no qual entrou aos 90'+4, mas a tempo de assinar um momento que deixou Klopp rendido.Tudo aconteceu já aos 90'+6, num último ataque dos londrinos, quando o jovem luso, de 18 anos, esticou a perna e, com um simples corte, impediu um possível lance de perigo de Wilfried Zaha. Só que para Klopp aquele lance foi tudo menos simples e o técnico red não teve problemas em apontá-lo na análise posterior."Disse-lhe logo depois do jogo que ele tinha acabado de fazer o desarme mais importante da sua vida. Não sei bem se ele percebeu, pois olhou para mim com uma cara de 'que raio está ele a falar?', mas foi mesmo decisivo", elogiou o alemão, de 51 anos, para quem Camacho se pode revelar mesmo importante."É bom nesse tipo de lances. É um jogador com um pensamento ofensivo, mas vejam onde andam os nossos laterais. Precisamos dessa capacidade ofensiva. Por outro lado, haverá momentos onde estás sozinho no campo, tendo pela frente um jogador de topo que te vai tentar fintar. É um processo de aprendizagem. É um fantástico extremo esquerdo, mas jogou como lateral e agora é um lateral. É muito bom isso. Fiquei muito contente naquele momento, mas já tinha visto outros lances similares dele", referiu.