Klopp: «O meu momento do jogo foi o minuto 7, todo o estádio mostrou classe pura»

Jürgen Klopp saiu de Anfield com mais uma goleada sobre o rival Manchester United mas o foco do treinador do Liverpool esteve, desde logo, no momento que Cristiano Ronaldo está a viver, assim com a sua família, com a morte de um dos gémeos."Foi um verdadeiro show de classe e, claro, todos os nossos pensamentos desde o momento em que ouvimos o que aconteceu foram para o Cristiano e para a sua família e não consigo nem imaginar como deve ser, o que está a sentir. O meu momento foi o sétimo minuto do jogo, quando todo o estádio mostrou classe pura, há tantas coisas que são muito mais importantes na vida do que o futebol. Sentimos muito pelo Cristiano e pela sua família. Esse foi o meu momento do jogo", declarou o técnico alemão à Sky Sports.Sobre o triunfo por quatro golos sem resposta, Klopp frisou que viu um conjunto de Liverpool "ao comando do jogo por 70 minutos"."No primeiro tempo estávamos realmente ao comando do jogo e claro que é assim que queremos começar mas há um intervalo de 15 minutos e precisávamos de mais 10 a 15 minutos para sermos nós mesmos novamente. Controlámos o jogo novamente, marcámos golos maravilhosos e vencemos", disse, garantindo ter sido "inacreditável como o Liverpool recuperou a bola". "Com a velocidade e o desejo que os miúdos mostraram esta noite... foi assim que marcamos o primeiro golo. Um jogo muito bom e com golos maravilhosos. Todos estão felizes", revelou.