Mourinho procura Klopp no Google e conclui: «Na primeira época, o Liverpool terminou em 8.º»

Mourinho apela à calma e está convencido de que se lhe for concedido tempo – como o Liverpool deu a Klopp – pode conduzir o Tottenham a um patamar superior.





"O Liverpool é a melhor equipa do Mundo na atualidade. Fui ao Google e confirmei que Klopp chegou ao clube em outubro de 2015. Estamos em 2020! Houve oito janelas de transferência. Mais importante ainda. Klopp teve tempo para impor a sua filosofia, os seus métodos de treino, para deixar a sua impressão digital. Trabalhou passo a passo e o seu fantástico trabalho gerou estes bonitos frutos. Em que lugar terminou a primeira época? Em oitavo! Quatro anos depois, o Liverpool é a melhor equipa do Mundo", afirmou o Special One, acrescentando: "Sem pânico! É preciso ter calma. Mas estar tranquilo não significa que deixemos de querer ganhar o próximo jogo..."Harry Kane contraiu uma rotura na coxa esquerda e deverá parar entre quatro e seis semanas. Mou foi evasivo quanto ao tempo de paragem, mas mostrou-se pessimista. "Estou mais virado para as más notícias do que para as boas. É esse o meu ‘feeling’. Acho que vamos perdê-lo por algum tempo. Mas não quero andar a chorar em todas as conferências de imprensa. Toda a gente sabe o que ele é, quem ele é, o que significa para a equipa e para os fãs. Sentiremos a falta dele em cada minuto que não jogue. Se há no plantel quem o substitua? Temos o plantel que temos. Acho que ele é insubstituível, mas há que arranjar soluções entre os jogadores que cá estão."