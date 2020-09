Klopp rendido a Diogo Jota: «Que rapaz ‘top’. Estava na minha lista há dois ou três anos»

Diogo Jota realizou esta segunda-feira o primeiro jogo na Premier League com a camisola do Liverpool e esteve em grande destaque. O português marcou o terceiro golo dos reds na vitória por 3-1 sobre o Arsenal. No final do jogo, Jurgen Klopp estava rendido a Jota e revelou que já há muito que o queria contratar.





"Estou muito satisfeito pelo Diogo Jota. Um rapaz ‘top’ mesmo. É tão difícil melhorar uma equipa como a nossa. Ele já estava na minha lista há dois ou três anos e agora está aqui", disparou o técnico, no final do encontro, visivelmente feliz com a estreia do português no campeonato.