Klopp sobre Guardiola: «O Pep é perfeito; eu quando grito pareço um assassino em série»

Jurgen Klopp foi premiado com o galardão The Best na gala da FIFA e deu inúmeras entrevistas. Numa delas, à revista 'FourFourTwo', o treinador do Liverpool admitiu que é um técnico apaixonado. E comparou-se com Guardiola."Não me importa o que dizem de mim, mas sei que dizem que não sou muito tático em virtude de ser demasiado apaixonado. Sou o tipo das emoções", começa por explicar o alemão."O Pep também é animado, mas não tanto. Parece melhor do que eu quando grita. O Pep está sempre perfeito no seu corpo, na sua roupa, tudo é perfeito. Eu quando grito pareço um assassino em série... Muitas vezes olho para os bebés assim e eles começam a chorar."