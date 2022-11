Kolo Touré inicia carreira como treinador principal ao comando do Wigan

Kolo Touré, ex-internacional pela Costa do Marfim, deu esta terça-feira o primeiro passo como treinador principal de futebol, depois de um período em que integrou a equipa técnica de Brendan Rodgers, no Leicester. O antigo jogador de Celtic, Liverpool, Manchester City e Arsenal foi hoje oficializado como novo treinador do Wigan Athletic, do Championship.

"Primeiramente, gostaria de agradecer a todos os adeptos, jogadores e membros do staff do Leicester City Football Club, Aiyawatt Srivaddhanaprabha, Susan Whelan, Jon Rudkin e, claro, Brendan Rodgers por me terem feito sentir tão bem durante tantos anos. Tenho a certeza que as experiências que colecionei sob a liderança de Brendan Rodgers que irão ajudar-me agora neste novo capítulo da minha carreira", começou por dizer o técnico, em declarações citadas no site oficial do emblema da segunda divisão inglesa.

"Estou extremamente orgulhoso de poder ser chamado de treinador do Wigan Athletic. O Wigan Athletic é um grande clube, com adeptos muito apaixonados. Juntos, poderemos continuar a dar os passos certos. Estou entusiasmado para começar a trabalhar com este grupo de jogadores talentoso e com o meu staff", terminou.