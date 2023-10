Konaté 'choca' adeptos do Liverpool ao revelar quem é o seu ídolo

Ibrahima Konaté, central francês de 24 anos, continua a deliciar os adeptos do Liverpool. Tranquilo, forte e autoritário, tem feito uma parceria de sucesso com Virgil van Dijk no centro da defesa e muitos garantem que poderá tornar-se ainda mais figura da formação de Anfield, onde chegou em 2021 proveniente do RB Leipzig.

Em entrevista ao Daily Mail, Konaté marcou um grande 'golo' ao elogiar Van Dijk, mas depois chutou contra a própria baliza...

"Existem poucos defesas no mundo que tenham uma carreira tão boa como o Virgil van Dijk. Tenho aprendido muito ao lado dele. O meu objetivo, como ele próprio sabe, é conseguir ter uma carreira melhor do que a dele", iniciou, agradando aos adeptos reds.

Mas depois deu um tiro no pé: "O meu ídolo número um é Sergio Ramos..."



Adeptos não esquecem este momento de Sergio Ramos e Salah

Os adeptos do Liverpool colocaram uma cruz em cima do defesa espanhol, depois deste ter lesionado o craque Mo Salah de forma intencional na final da Liga dos Campeões de 2018, em Kiev, algo que afastou o egípcio muito tempo dos relvados, a contas com uma lesão grave no ombro.

"Tens de rever a história do nosso clube", foi um dos comentários mais repetidos pelos seguidores do emblema liderado por Jurgen Klopp.