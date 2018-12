Kovacic quer ficar em Londres e abre porta de Madrid a Eden Hazard

Mateo Kovacic está feliz em Londres e pretende tornar definitiva a sua mudança para o Chelsea. Em declarações à 'Sky Sports', o médio croata emprestado pelo Real Madrid aos blues não esconde o desejo de permanecer em Inglaterra depois do final da presente temporada. "Vir para o Chelsea era algo que queria muito. Estou a desfrutar e sou feliz aqui. A cidade é incrível, o clube é um dos melhores do mundo e os meus companheiros são geniais", salientou."Quero respeitar o meu clube anterior mas imagino-me a ficar aqui", afirmou Kovacic, sem deixar de acrescentar que respeitará o contrato que tem de momento. O rumor sobre a chegada de Eden Hazard a Madrid pode ser decisivo para que o croata consiga o que pretende, uma vez que o Real Madrid quer incluir Kovacic no negócio pelo astro belga, de modo a facilitar as conversações. "Ele (Hazard) perguntou-me sobre Madrid e sobre a minha etapa lá", confessou o médio do Chelsea, que deixou ainda rasgado elogios ao colega de equipa. "É incrível. Não sabia que era tão bom, pode ser facilmente um dos três melhores do mundo", reiterou.