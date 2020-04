Kun Agüero ensina espanhol na telescola britânica

Podia ensinar a marcar golos, mas foi escolhido para dar aulas de... espanhol. Kun Agüero, companheiro de Bernardo Silva e João Cancelo no Manchester City , juntou-se à iniciativa da BBC e vai tornar-se professor, enquanto as escolas se mantêm fechadas no Reino Unido, devido à pandemia da Covid-19. Tal como em Portugal, a televisão inglesa está a transmitir conteúdos escolares como complemento ao ensino à distância e, para tornar as aulas mais apelativas, a BBC recrutou uma série de caras bem conhecidas dos britânicos. Há nove anos em Inglaterra, o argentino ficará encarregue das aulas de espanhol. "É uma altura difícil para as crianças neste momento, e também para os pais para tentarem manter as crianças focadas na educação a partir casa. A BBC está a fazer um trabalho brilhante para ajudar e sinto-me honrado por fazer parte disso", disse Agüero.

Além do avançado, o projeto inclui outras personalidades ligadas à televisão, cinema e música, entre elas Liam Payne, dos One Direction, que ajudará na leitura com as letras das músicas da banda britânica. "Estamos orgulhosos por conseguir reunir tantos parceiros para oferecer um pacote tão amplo de apoio a crianças e pais. É vital que todas as crianças possam continuar a aprender e as aulas que criamos vão garantir que se divirtam ao mesmo tempo", realçou Alice Webb, diretora da BBC.