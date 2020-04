Kyle Walker em nova polémica: entrou num striptease em direto

Depois de ter realizado uma festa com duas protistutas, em pleno confinamento, Kyle Walker volta a estar nas bocas do mundo... e os motivos continuam a não ser os melhores. É que o jogador entrou em direto num vídeo no Instagram, cuja protagonista estava a realizar um striptease.





O momento em que o lateral entrava no direto foi capturado pelo jornal 'The Sun', ainda que, aquele vídeo tenha sido visualizado por mais craques do mundo do futebol. É que além de Walker, também Jadon Sancho, avançado do Borussia Dortmund, e Rashford, dianteiro do Man. United, assistiram ao striptease.Ainda assim, este não é de todo o melhor momento para o jogador que foi denunciado por uma das protistutas que garante ter estado em casa do internacional inglês. Algo que não caiu bem no seio dos responsáveis do Man. City, tal como na seleção inglesa. Aliás, de acordo com a imprensa inglesa, o selecionador inglês pondera mesmo não voltar a convocar Kyle Walker, por este ter quebrado as regras do confinamento.