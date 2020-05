Kyle Walker enfrenta interrogatório e multa de 1.150 euros

O defesa inglês do Manchester City, Kyle Walker, foi apanhado a violar o confinamento imposto no Reino Unido em três ocasiões, apenas em 24 horas. O companheiro de Bernardo Silva e João Cancelo pode ter de enfrentar um interrogatório policial e ter de pagar uma multa de 1.000 libras (cerca de 1.150 euros).





Walker foi visto em casa da sua irmã na qual esteve presente numa festa de aniversário. Mais tarde foi visitar os seus pais a Sheffield, a cerca de 13 quilómetros de sua casa. No dia seguinte saiu para dar uma volta de bicicleta num parque perto da sua residência.Recorde-se que o lateral, de 29 anos, já se tinha desculpado por ter violado a quarentena noutra ocasião, tendo inclusive dado, enquanto as autoridades sanitárias inglesa impunham o confinamento. Aliás, Walker chegou a participar na campanha de apoio ao NHS (Sistema Público de Saúde britânico). Agora, pode mesmo ter de prestar contas com a polícia que deve interrogar o jogador, de forma a perceber o porquê de tal comportamento e pode mesmo multar o atleta do Man. City em cerca de 1.150 euros.O deputado Tory Andrew Bridgen foi irónico sobre os mais recentes erros do jogador: "É outro golo do Kyle Walker. Parece pensar que é especial e as regras apenas se aplicam às pessoas comuns!"Mas, a federação inglesa (FA) também está atenta aos comportamentos dos jogadores sob sua alçada e também já exigiu que fosse dado o exemplo. "Os mais altos padrões de conduta e comportamento são esperados em todos os momentos, inclusive quando os jogadores não estão ao serviço da seleção nacional", cita o 'The Sun'.