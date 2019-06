Kyle Walker prolonga contrato com o Manchester City até 2024

O defesa internacional inglês Kyle Walker prolongou por dois anos o contrato com o Manchester City, até ao fim da época 2023/24, anunciou esta quarta-feira o bicampeão inglês de futebol.





Walker, de 29 anos, foi contratado pelo City em 2017, proveniente do Tottenham, tendo-se assumido como titular nas duas temporadas em que representou a equipa de Manchester, durante as quais conquistou dois títulos de campeão inglês.O defesa lateral direito, que disputou 100 jogos e marcou dois golos pelos citizens, tinha contrato até 2022 com a equipa treinada pelo espanhol Pep Guardiola, na qual alinha o avançado internacional português Bernardo Silva.