Novo escândalo: Lacazette é apanhado a inalar óxido nitroso e arrisca castigo do Arsenal

Um ano e meio depois de ter sido apanhado a inalar óxido nitroso com outros jogadores do Arsenal durante uma festa, Alexander Lacazette volta a estar no centro da polémica com o 'hippy crack' e pode estar em maus lençóis.

O avançado francês protagoniza um vídeo que foi divulgado pelo 'Daily Star' e no qual o jogador de 28 anos surge a inalar um balão, em casa, durante o confinamento devido à pandemia. As imagens terão sido enviadas por Lacazette a alguns amigos e mostram o atleta dos gunners a inspirar lentamente aquele que é conhecido como gás do riso, e a certa altura do vídeo os olhos do jogador começam a fechar-se.





No episódio protagonizado em 2018 com outros companheiros Lacazette terá sido alertado pelos responsáveis do Arsenal para os perigos do uso deste gás e por isso arrisca-se agora a ser castigado pelo emblema londrino.O óxido nitroso é normalmente administrado como um analgésico e apesar de a sua posse não ser ilegal a venda em Inglaterra e no País de Gales é proibida a menores de 18 anos. O gás pode originar falta de oxigénio e já causou a morte de pelo menos 17 pessoas no Reino Unido.Mas Lacazette e os colegas do Arsenal não são casos únicos no futebol inglês, já que no passado outros outros craques como Kyle Walker Berahino foram também apanhados a inalar óxido nitroso.