Bruno Lage recordou o início no Benfica: «Old Trafford com este vermelho faz lembrar a Luz»

Bruno Lage recordou o momento em que principiou a carreira de técnico principal numa equipa profissional, ao serviço do Benfica em 2019, após a vitória do Wolves na casa do Manchester United , em Old Trafford."Mando um beijinho para casa para a minha família e partilho com todas aquelas pessoas… Faz hoje três anos que iniciei a minha carreira a este nível. Vim jogar a este estádio [Old Trafford], com este vermelho todo faz lembrar o Estádio da Luz. Começámos há três anos uma viagem no futebol profissional da melhor maneira. Hoje tínhamos essa confiança de que viríamos aqui celebrar esses três anos com uma grande vitória. Estes momentos especiais são sempre dedicados às nossas famílias, são eles que estão connosco", frisou em declarações à Sport TV, não falando de eventuais saudades que os adeptos das águias possam ter por estes dias do seu trabalho na Luz."Falei do Benfica porque são três anos e tendo em conta o dia de hoje. O que é importante é o amanhã e isso é que tem de ser notícia. O Wolves fez uma grande exibição neste estádio e venceu uma grande equipa", apontou o técnico português.