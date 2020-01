Lampard fala dos erros do Chelsea e deixa indireta a Mourinho

Depois da declaração a propósito das alegações sobre Antonio Rüdiger, Frank Lampard voltou a visar José Mourinho, ainda que agora de forma indireta. Em causa está o facto de o Chelsea ter deixado escapar no passado alguns jogadores que atualmente no topo do futebol mundial, nomeadamente Mohamed Salah e Kevin De Bruyne.





Ora, segundo Lampard, esse tipo de situações tem de ser evitada e, por isso, tem feito questão de apostar em jovens na sua passagem pelos blues. "Se não fores paciente e não ficares ao lado dos jogadores, poderemos acabar como há uns anos, ao deixar escapar jogadores que atualmente são craques de classe mundial. Tudo porque na altura os treinadores não os seguraram... Neste momento estou numa posição em que o posso fazer", garantiu o técnico inglês, numa declaração que em Inglaterra não deixa dúvidas quanto ao seu destinatário.