Lampard responde a Mourinho a propósito de Rudiger: «É desapontante...»

Frank Lampard reagiu esta terça-feira às alegações feitas por José Mourinho a propósito do alemão Antonio Rüdiger , assumindo-se desapontado com aquilo que o técnico português do Tottenham afirmou sobre o seu pupilo. Na origem destas declarações do treinador do Chelsea estão precisamente as palavras de Mourinho após o duelo entre as duas equipas, nas quais o português deu a entender que o defesa do Chelsea provocou a expulsão de Son Heung-min."Neste caso, onde o jogador até é forçado a fazer uma publicação nas redes sociais sobre algo que sabemos que é muito importante [racismo], creio que questionar a sua integridade nesta altura é certamente desapontante. Ouvi praticamente de toda a gente que o lance com o Son era cartão vermelho. Não foi um lance brutal, mas a forma como se deu é cartão vermelho no futebol atual. Para mim foi claro e não questionaria a integridade do Toni nessa situação. Por isso defendo-o de forma veemente", declarou o técnico do Chelsea, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Southampton, marcado para quinta-feira.