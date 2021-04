Leeds colocou camisolas de protesto no balneário do Liverpool e reds recusaram-se a utilizá-las

O Leeds defrontou esta noite o Liverpool e aproveitou o encontro da Premier League para marcar posição face à oficialização da Superliga Europeia, que tem já certa a participação dos reds e de outros 11 clubes do Velho Continente.





No aquecimento para a partida, os jogadores do Leeds exibiram camisolas com mensagens de protesto. À frente, abaixo do logótipo da Champions, podia ler-se "ganhá-lo", numa alusão ao direito de disputar a principal prova de clubes da UEFA. Nas costas, as t-shirts apelavam a que "o futebol é para os adeptos".Ora de acordo com o 'The Guardian', o responsável pelos equipamentos do Leeds deixou várias camisolas idênticas em frente aos cacifos individuais do balneário do Liverpool para que os jogadores orientados por Jürgen Klopp também as utilizassem no aquecimento, mas tal não se verificou.