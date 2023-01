Leeds goleia Cardiff e avança para a 4.ª ronda da Taça de Inglaterra

O Leeds bateu esta quarta-feira o Cardiff, por 5-2, no jogo de desempate da terceira ronda da Taça inglesa de futebol, após a igualdade a dois golos registada no primeiro encontro, garantindo um lugar na próxima fase.

O jovem avançado italiano Wilfried Gnonto abriu a contagem logo no primeiro minuto, após assistência do internacional espanhol Rodrigo (ex-Benfica), e bisou aos 36', dois minutos depois de Rodrigo ter também marcado.

Apesar da vantagem folgada de três golos atingida até ao intervalo, na segunda metade o Leeds não tirou o pé do acelerador e marcou mais dois, ambos através Patrick Bamford (74' e 76'), que tinha sido lançado no reinício da partida precisamente para o lugar de Rodrigo.

O melhor que o Cardiff, do segundo escalão do futebol inglês, conseguiu foi reduzir na reta final do encontro, por intermédio do irlandês Callum Robinson, também em dose dupla, aos 84' e 90+3.

Com a vitória neste tira teimas, o Leeds (15.º classificado da Premier League) vai para os 16 avos, onde defrontará o vencedor do jogo entre Boreham Wood (quinta divisão) e Accrington (terceira divisão), que disputam a 'negra' em 24 de janeiro, depois do empate a uma boa no primeiro desafio (07 de janeiro).