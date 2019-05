O treinador argentino Marcelo Bielsa vai continuar a comandar o Leeds United por mais uma temporada, revelou esta terça-feira o clube da segunda liga inglesa.O Leeds decidiu exercer a opção de prolongar o contrato de Bielsa por mais uma temporada, a segunda do argentino no clube inglês, apesar de este ter sido eliminado pelo Derby County nas meias-finais dos playoff de acesso à Premier League.Apesar da deceção por a equipa ter falhado a subida de divisão, os adeptos pediram nos últimos dias a continuidade do técnico, devido ao futebol atrativo que a equipa praticou.Bielsa assinou em junho de 2018 um contrato de dois anos com o Leeds, tendo o clube ficado com a opção de estender, ou não, o vínculo no final da primeira temporada.