Leicester continua recuperação, vence e sai da zona de descida

O Leicester foi este sábado vencer a casa do Everton (0-2), com golos de Tielemans e Harvey Barnes, e saiu da zona de descida na Liga inglesa de futebol, confirmando a recuperação nas últimas jornadas.



Depois de um início de época muito complicado, com a primeira vitória a surgir apenas à nona jornada, os foxes conseguiram três vitórias em quatro possíveis nos últimos jogos, apenas derrotados pelo bicampeão Manchester City.

Hoje, em jogo da 15.ª jornada, foi mais um sinal da retoma, com a equipa a saber que vai terminar a ronda fora da zona de descida, passando a somar 14 pontos, os mesmos do Everton, mas ficando sempre à frente de Nottingham, Wolverhampton e Bournemouth.

De momento, os foxes ocupam o 13.º lugar, mas também podem ainda descer, em função dos resultados de Aston Villa e West Ham, que no domingo recebem Manchester United e Crystal Palace, respetivamente.

A jornada serviu para já para deixar o Manchester City na frente, depois de vencer, nos descontos, o Fulham, de Marco Silva, numa partida de muito sofrimento, em que os bicampeões ficaram ainda a meio da primeira parte reduzidos a 10 jogadores.

Um cenário em função da expulsão do lateral luso João Cancelo, mas os campeões ingleses conseguiram sobreviver ao que se previa poder ser um desastre e resgataram uma vitória nos últimos minutos, com Erling Haaland a marcar de penálti o 2-1.

O City lidera agora a competição com 32 pontos, mais um do que o Arsenal, que no domingo visita o Chelsea em Stamford Bridge.

Outro lateral português em destaque na jornada inglesa, também pela negativa, foi Nélson Semedo, expulso no jogo em que o Wolverhampton estava empatado a 2-2 com o Brighton, e acabou por perder por 3-2.

Os 'wolves', que anunciaram hoje a chegada de Julen Lopetegui como treinador, numa época em que já despediram Bruno Lage, estão em lugar de despromoção, no 19.º e penúltimo, com os mesmos 10 pontos do Nottingham, último.

