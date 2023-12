Leicester quer oferecer prenda a Enzo Maresca: Deve chegar do Brasil...

O Leicester City está no 1º lugar do Championship e a praticar um futebol atraente e efetivo. Mérito do treinador italiano Enzo Maresca, de 43 anos, e de uma estrutura diretiva que tem dado todo o apoio ao timoneiro do balneário dos Foxes.

E para que esta convivência (e resultados) continuem a orgulhar os exigentes adeptos do Leicester, deve haver reforço de qualidade em breve. O clube inglês fixou mira no internacional brasileiro sub-20 Lucas Beraldo, que atualmente milita ao serviço do São Paulo.

O central de 20 anos já teve uma proposta do Zenit, de 18 milhões de euros, prontamente rejeitada pela direção do emblema paulista. Arsenal, Liverpool e Newcastle também já enviaram emissários para assistir 'in loco' às prestações do jovem canarinho.