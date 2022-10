Leicester soma primeiro triunfo em Inglaterra com goleada sobre o Nottingham Forest

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Leicester City somou esta segunda-feira a primeira vitória na Liga inglesa, com uma goleada (4-0) na receção ao Nottingham Forest, que passou a dividir o último lugar com os foxes, no fecho da nona jornada.

Campeão surpreendente em 2015/16, o Leicester City tem sido a grande desilusão da atual edição da Premier League, com seis derrotas, um empate e 22 golos sofridos (pior defesa) no arranque da competição, mas hoje deu um pontapé na crise, num encontro em que o internacional português Ricardo Pereira voltou a estar ausente devido lesão.

Com dois golos e uma assistência, Maddison foi a grande figura da partida, bisando aos 25 e 35 minutos e oferecendo o quarto golo do jogo ao zambiano Daka, aos 73.

Barnes, aos 27 minutos, também inscreveu o seu nome na goleada, num encontro que fez o Leicester City passar a somar quatro pontos, tantos quanto o Nottingham Forest, mas que mantém os foxes no último posto, mas agora na companhia do emblema antigo campeão europeu.