Lenda do Arsenal 'estourou' poupança de 160 mil libras durante a pandemia: «Gastei tudo em apostas»

Paul Merson, antigo internacional inglês, contou ao 'The Sun' como viveu durante a pandemia da Covid-19, altura em que perdeu milhares de euros - como o próprio refere - por causa do seu vício em apostas."Ao início gostei do confinamento. Passava os dias no jardim com os meus filhos mais novos, estava sol. Mas depois comecei a ficar obcecado com a atualização diária [dos números da Covid-19] que Boris Johnson fazia. A minha ansiedade começou a ficar pior, só pensava: 'Não vão voltar a ter futebol aos sábados'", começou por explicar Merson.E prosseguiu: "Não vou conseguir receber nada [da Sky Sports, onde trabalhava à data]. Quero dar um futuro aos meus filhos. Eu e a minha mulher tínhamos 160 mil libras guardadas [184 mil euros] e eu gastei tudo em algumas apostas. Na última, apostei 8 mil libras [mais de 9 mil euros] num jogador de ténis de mesa. Não tinha particular conhecimento da modalidade, mas nessa altura estava tudo parado, não havia muito por onde escolher".Merson explica que esse foi o momento em que se apercebeu do seu vício. "Quando cheguei a esse ponto, já só tentava recuperar o meu dinheiro, que é o que um apostador compulsivo faz. Essas foram as minhas últimas 8 mil libras, perdi toda a racionalidade. Lembro-me de ter pensamentos suicidas enquanto os meus filhos estavam a brincar. Olhava para eles e pensava que ainda nem tinha dito à minha mulher o que tinha feito com o dinheiro. Quando lhe contei, ficou furiosa".Agora, aos 54 anos, Merson, que enquanto jogador se destacou por uma longa passagem de 10 anos pelo Arsenal, diz que ultrapassou o vício. "O meu salário vai diretamente para a minha mulher, eu ando com trocos. Agradeço a Deus por ser ela a controlar tudo, e pelo facto de eu estar banido de todas as companhias de apostas", rematou.