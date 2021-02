Lenda do Arsenal relata terror: «Disseram que atiravam a minha mulher ao canal e matavam os meus filhos»

São cada vez mais os jogadores que têm denunciado as ameaças de que têm sido alvo nas redes sociais. Mas a dura realidade estende-se também a quem já não pisa os relvados mas comenta o que se passa dentro das quatro linhas. É o caso de Paul Merson, lenda do Arsenal e ex-internacional inglês que, ao 'Daily Star' recordou uma grave ameaça a sim e à sua família.





"Eu só disse que o Manchester United não ia ganhar a Premier League com Anthony Martial como avançado centro. Alguém me disse logo que atiraria a minha mulher ao canal e me mataria os filhos. Contei à minha mulher e ambos dissemos 'Wow!', afirmou, lamentando não ter feito queixa à polícia."O meu agente perguntou se queria ir à polícia mas disse-lhe: 'Não, este rapaz não está bem claramente. A culpa é minha de ter lido isto'. Agora que olho para trás lamento não o ter denunciado à polícia, só para lhe dar uma lição. No dia seguinte, disse que ia deixar as rede sociais". Facto é que (ainda) não deixou.Merson sublinhou ainda à publicação que o facto de ter assumido publicamente os problemas que teve no passado com o álcool e a cocaína continua a dar azo a ataques frequentes nas redes. O ex-jogador chegou mesmo a admitir que "bebia pelo menos 35 litros de cerveja numa semana e jogava muito"."Às vezes afeta-me. Nos dias em que não me sinto tão forte e me chamam 'drogado' ou coisas piores... É duro. Não precisava destas coisas na minha vida", afirmou, concluindo: "Agora estou sóbrio e não aposto. Dei-me conta de que perco o poder quando bebo. Sou um alcoólico".