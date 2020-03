Liga inglesa admite acabar época já: jornal avança com solução para título e lugares de descida

O jornal 'The Telegraph' avança este sábado que os clubes da Premier League estão dispostos a dar por finalizada a temporada, sendo atribuído o título ao Liverpool. A equipa de Klopp tem 25 pontos de vantagem sobre o Manchester City e só precisa de mais duas vitórias para garantir o título.





O diário inglês adianta também a solução para os lugares de descida. Está prevista a despromoção para três equipas e nesta altura há cinco que lutam para garantir a permanência: Norwich City, Aston Villa, Bournemouth, Watford y West Ham (os três últimos têm todos 27 pontos). Perante isto, admite-se que fiquem as cinco na Premier League e a subida duas formações da Championship (Leeds e West Brom), com o campeonato da próxima época a ser disputado por 22 formações.A Serie A italiana, depois de ter-se reunido com os representantes dos clubes, afastou os cenários de classificação parcial e de realização de um playoff, comunicando que os campeonatos "serão retomados assim que as condições sanitárias permitirem".Com isto, o organismo que tutela o futebol transalpino mostra-se confiante no regresso da competição para breve. "A posição da Serie A é encerrar a atividade desportiva ao concluir os campeonatos nacionais nos próximos meses", lê-se no referido comunicado, que refere ainda que foram colocados "alguns grupos de emergência que irão dedicar-se ao tratamento do coronavírus". Em Portugal, recorde-se, foi tomada medida idêntica.