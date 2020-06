Liga inglesa aprova cinco substituições para o regresso

Os clubes da Liga inglesa aprovaram esta quinta-feira a regra provisória de cinco substituições e nove futebolistas no banco de suplentes, no regresso do campeonato após a suspensão devido à covid-19.

À semelhança de outras ligas, a Premier League lembrou que se trata de uma exceção nos regulamentos e em concordância com o que foi aprovado em maio pelo Internacional Board (IFAB), órgão que regula as leis do futebol.

Na Liga inglesa, cujo regresso está previsto para 17 de junho, faltam disputar nove jornadas, depois de o campeonato ter sido suspenso após a 29.ª, disputada entre 7 e 9 de março.

A competição é liderada destacadamente pelo Liverpool, que foi campeão pela última vez há 30 anos, em 1989/90, contando com mais 25 pontos do que o Manchester City, segundo classificado, com menos um jogo, e quando estão por disputar 27.

Após a declaração de pandemia, em 11 de março, as competições desportivas de quase todas as modalidades foram disputadas sem público, adiadas - Jogos Olímpicos Tóquio2020, Euro2020 e Copa América -, suspensas, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais, ou mesmo canceladas.

Os campeonatos de futebol de França, Escócia, Bélgica e dos Países Baixos foram cancelados, enquanto outros países preparam o regresso à competição, com fortes restrições, como sucede em Inglaterra, Itália e Espanha. A Liga alemã foi retomada em 16 de maio e a portuguesa na quarta-feira.