Liga inglesa terá "várias demonstrações de solidariedade" para com a Ucrânia na próxima ronda

Os capitães dos 20 clubes da liga inglesa vão usar braçadeiras com as cores da Ucrânia, naquela que será uma de "várias demonstrações de solidariedade" agendadas para próxima jornada, anunciou esta quarta-feira a organização da prova.

No seu site oficial, a Premier League explicou que entre os dias 5 e 7 de março, na 28.ª ronda, além das braçadeiras com as cores referentes à Ucrânia, será feito "um momento de reflexão e solidariedade antes" do início de cada jogo e que nos ecrãs gigantes dos estádios serão exibidas as palavras "futebol juntos", tendo como pano de fundo o azul e o amarelo.

"A Premier League e os nossos clubes rejeitam de todo o coração as ações da Rússia e mostrarão apoio ao povo da Ucrânia em todos os jogos deste fim de semana. Apelamos à paz e nossos pensamentos estão com todos aqueles que foram impactados", lê-se na nota divulgada pela organização.

O primeiro duelo será entre o Leicester City, do lateral português Ricardo Pereira, e o Leeds United, numa ronda que tem como atração o dérbi de Manchester entre United e City.

A Rússia lançou na quinta-feira de madrugada uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que já mataram mais de 350 civis, incluindo crianças, segundo Kiev. A ONU deu conta de mais de 836 mil refugiados na Polónia, Hungria, Moldova e Roménia.